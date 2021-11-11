Чита, , 14:25 — REGNUM В Забайкальском крае, в связи с ужесточением системы QR-кодов, закончилась вакцина «Спутник Лайт». Как следует из сообщения правительства региона, опубликованного 11 ноября, однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в настоящее время отсутствует в медицинских организациях края.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

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«Поставка вакцины «Спутник Лайт» предварительно планируется в ближайшие пару недель. Распределением и поставкой вакцины против коронавирусной инфекции занимается министерство здравоохранения России. Мы сформировали и направили заявку», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Напомним что Минздрав РФ рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации. Но люди, желая побыстрее получить заветный QR-код, предпочитают вакцинироваться именно ею.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 11 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 81 284, (+364 за сутки).

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