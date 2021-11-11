София, 11 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении около 230 000 вакцин против гриппа для проведения бесплатных прививок пожилых и малоимущих граждан страны. Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «Труд».

NIAID Прививка от гриппа

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких дней соответствующие препараты будут доставлены в медицинские учреждения по всей стране.

«На фоне развития пандемии коронавируса не следует забывать об опасности других заболеваний, и в частности, ОРВИ, вызываемой вирусом гриппа, — говорится в заявлении болгарского кабмина. — София будет и в дальнейшем делать все возможное, дабы противостоять любым вирусным заболеваниям».

Предполагается, что вопросом распределения указанных медикаментов будет заниматься специальная комиссия при министерстве здравоохранения страны.

Ранее местные специалисты зафиксировали в Болгарии резкий рост числа заболеваемости гриппом. В группу риска попали граждане в возрасте от 65 лет и старше.