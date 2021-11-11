Таллин, , 14:24 — REGNUM Несмотря на многочисленные ограничения трансляции в Эстонии российских государственных телеканалов и господдержку местного телевещания на русском языке, русскоязычные зрители по-прежнему смотрят, в основном, российское телевидение.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно свежему обзору телеаудитории страны местной социологической фирмой Kantar Emor, в октябре жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 42 минуты в день. Эстонцы проводили перед телевизорами 3 час и 45 минут, а неэстонцы — 3 часа и 33 минуты в день.

Эстонцы больше всего смотрели местные телеканалы ETV (23,4%), Kanal 2 (12,2%) и TV3 (10,9%), а русскоязычное население — «РТР-Планету» (15,2%), «НТВ-Мир"(9,5%) и ПБК («Первый канал») (8,9%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в октябре оставался государственный ETV, аудитория которого составила 16,9%. Год назад, в октябре 2020 года, рейтинг канала составлял 18,9%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным в общем зачете в октябре был «РТР-Планета», рейтинг которого в октябре составлял 4,7%. Рейтинг «НТВ-Мир» — 3,3%, а рейтинг ПБК — 3%.

Доля эфирной аудитории единственного гостелеканала Эстонии на русском языке ETV+ в октябре по сравнению с сентябрем не изменилась, оставшись на отметке в 1,5%. В октябре 2020 года эфирный рейтинг ETV+ составлял 1,4%.