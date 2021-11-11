Самара, 11 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Украшать Самару начали к новогодним праздникам. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде

Сообщается, что на улицах города специалисты начали монтировать иллюминацию. Светодиодные гирлянды на деревьях монтируют в сквере Авиаконструкторов: здесь декор разместят на 70 деревьях.

Отмечается, что при выборе иллюминации отдается предпочтение энергоэффективным элементам, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.

«В этом году организована закупка новых светодиодных конструкций — они украсят общественные пространства, которые были обновлены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На Вертолетной площадке таких инсталляций будет множество: в частности, планируется установить иллюминационные фигуры в виде подарочных коробок. В сквере Аксаковых — сказочное световое дерево. В сквере Памяти борцов Революции будет светодиодная елка. В районе Дворца спорта появится фигура «Коньки», — приводит слова главного инженера МП «Самарагорсвет» Владислава Бобунова.

Сообщается, что начата и сборка каркаса для самой большой светодинамической композиции, которую намерены разместить на склоне у площади Славы. Рабочие уже подготовили верхний ярус каркаса каскада светящихся фонтанов. В скором времени они начнут собирать остальные части.

На площади Революции и улице Куйбышева специалисты начали закреплять консоли в виде диадем на новые световые опоры.

Основной объем работ специалисты намерены выполнить к 10 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на новогодние украшения могут потратить более 64 млн рублей.