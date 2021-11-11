Сеул, , 14:23 — REGNUM Американский дипломат попал в ДТП в столице Южной Кореи и скрылся от полиции на военной базе США, сообщает агентство Yonhap News.

Сеул

Согласно опубликованным данным, дипломат, личность которого не установлена, столкнулся с впереди идущим такси при смене полосы движения недалеко от туннеля Намсан №3 в 17:35 по местному времени. После чего покинул место происшествия.

Известно, что после ДТП водитель такси проследовал за автомобилем дипломата до американской военной базы, расположенной в районе Ёнсан. Полиция также прибыла к воротам гарнизона. Однако дипломат и трое пассажиров отказались выполнить требования сотрудников полиции, включая открытие окна и прохождение теста для определения степени алкогольного опьянения.

Отметим, что база США закрыта для доступа южнокорейской полиции, и подозреваемый не может быть задержан из-за дипломатической неприкосновенности.

В полиции заявили, что уже отправили запрос в посольство США с просьбой о сотрудничестве.