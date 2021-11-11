Москва, , 14:23 — REGNUM Причин для роста тарифов в России на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи очень много. Основной же является подорожание оборудования, полупроводников, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«Если ранее рост цен связывали с увеличением курса доллара и евро по отношению к рублю, то сейчас огромную роль играет именно дефицит комплектующих частей.

Национальная валюта в 2021 году значительно укрепилась и демонстрирует динамику восстановления по отношению к западным валютам.

При этом рост рынка коммуникации в 2021 году был весьма существенным. Порядка 89% компаний заявили, что они не испытывают финансовых проблем, сохраняя возможности развития и дальнейшего масштабирования.

Стоит заметить, что рост стоимости тарифов в 2020 и 2021 ежегодно увеличивался на 12−15%. Исходя из такой динамики, можно сделать вывод, что сейчас эта тенденция замедлилась и темпы роста тарифов сократились на 2−5%.

Помимо инфляции столь резкий рост цен сопровождается необходимостью исполнения требования «закона Яровой».

Предоставляя пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсами, при этом трафик абонентов, согласно закону, нужно сохранять. Это потребует дополнительные затраты.

Помимо всего прочего в России довольно медленно протекает процесс развертывания 5G-сетей из-за недостатка инвестиций в данном секторе. Операторы вынуждены нести дополнительные издержки по их развертыванию.

Все эти факторы негативно сказываются на будущий рост цен операторов сотовой связи в 2022 году. Однако укрепление рубля обеспечивает замедление данных темпов по увеличению стоимости услуг», — считает эксперт.

Как сообщало, примерно на 10% могут вырасти тарифы в России на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году.

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