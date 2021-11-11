Южно-Сахалинск, , 14:21 — REGNUM В библиотеки Сахалинской области в 2020 году закупили 121 928 экземпляров новых книг. Общий объем новых поступлений составил 135 270 экземпляров изданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Сахалинской области в ответ на запрос информационного агентства.

Книги Abhi Sharma

С 2018 года финансирование подписки на периодические издания увеличилось на 1 млн. 485 тыс. рублей и составило в 2020 году 12 млн 446 тыс. рублей.

Читайте также: Минкульт РФ отправит в глубинку миллион библиотечных книг и 104 автоклуба

В министерстве отметили, что в 2020 году показатель обновляемости литературы увеличился по сравнению с 2019 годом на 0,5% и на 0,2% — по сравнению с 2018 годом, а количество полученных муниципальными библиотеками печатных периодических изданий по подписке по сравнению с 2019 годом увеличилось на 333 экземпляра.