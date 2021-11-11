Москва, , 14:18 — REGNUM В случае если Европейский союз введёт санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия может рассмотреть вопрос о запрете полётов западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу её географического положения», — сказал в беседе с РИА Новости Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что «Аэрофлот» здесь ни при чём, но страны ЕС «любой ценой пытаются «укусить» Россию. Вместе с тем представитель Совета Федерации выразил надежду, что до новых ограничений дело всё же не дойдёт.

Ранее по теме: «Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции со стороны Евросоюза из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения об участии или содействии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. В компании заявили, что они не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии и рейсы по маршруту Стамбул — Минск.