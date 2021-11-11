Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Члены неправительственной организации (НПО) «Ассоциация клиник Грузии» и сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили 11 ноября вышли на акцию протеста возле посольства США в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие призывают американского посла Келли Дегнан повлиять на грузинские власти, чтобы они перевели Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику. Активисты выражают беспокойство за состояние здоровья экс-президента.

«Мы обращаемся к вам с просьбой, пока ситуация не стала крайне тяжелой, подключить к решению проблемы администрацию президента США, конгрессменов, комитет США по правам человека, Американскую медицинскую ассоциацию», — выступил на акции основатель НПО Вилли Пачкория.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обнародовали доказательства «отменной физической формы» Саакашвили