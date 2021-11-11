Скопье, 11 ноября 2021, 14:21 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 11 ноября заявил в эфире телепередачи ClickPlus, что Косово больше не в приоритете для США, по крайней мере, не занимает столько места в политике этой страны, как в 1999 г.
По словам Пендаровски, к такому выводу он пришел в результате разговора с президентом США Джозефом Байденом, который состоялся месяц назад.
Политик сообщил, что в ходе беседы с Байденом он попросил его назначать послами в страны региона дипломатов, знакомых с балканским менталитетом.
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