Скопье, , 14:21 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 11 ноября заявил в эфире телепередачи ClickPlus, что Косово больше не в приоритете для США, по крайней мере, не занимает столько места в политике этой страны, как в 1999 г.

Стево Пендаровски (в центре) MacedonianBoy

По словам Пендаровски, к такому выводу он пришел в результате разговора с президентом США Джозефом Байденом, который состоялся месяц назад.

Стево Пендаровски «Не в обиду нашим американским друзьям, но я еще раз повторяю, Косово уже давно скрылось с радаров американских приоритетов. Я не говорю, что они вовсе не думают от регионе, о нас, о Косово, однако Косово больше не является приоритетом внешней политики США и больше никогда не будет им в больше в той мере, как это было в 1999».

Политик сообщил, что в ходе беседы с Байденом он попросил его назначать послами в страны региона дипломатов, знакомых с балканским менталитетом.

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