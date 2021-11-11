Томск, 11 ноября 2021, 14:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 272 человек, за весь период пандемии — у 50 788. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в региональном оперштабе.
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За сутки в Томской области выздоровели 49 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 38 851 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Томской области было выявлено 275 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 45 фамилиями.
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