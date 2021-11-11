Берёзовский, Свердловская область, 11 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области поджигателя дачи отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Преступление было совершено в апреле 2019 года. 34-летний житель посёлка Монетный был у себя дома, и в этот момент на него накатил приступ страха. Гражданин вышел из дома и затем побежал в неизвестном направлении, пытаясь попасть в чужие дома. Ему удалось проникнуть в один из домов, и там он облил стену балкона горючей жидкостью. Его спугнули соседи. В итоге гражданин сбежал, потеряв сланец, ботинок, шапку и банковскую карту.

Размер ущерба владельцу дома превысил 270 тыс. рублей. С учётом предыдущей судимости подсудимому назначили 8 лет 8 месяцев в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.