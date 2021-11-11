Москва, , 14:17 — REGNUM Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах позволят защитить жизнь и здоровье граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Федот Тумусов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«В этом случае я как меру защиты здоровья людей я бы поддержал принципиально. Но на нюансы надо обратить внимание: на сроки действия норм, на то, кто принимает решение», — рассуждает Тумусов.

При этом парламентарий признает, что QR-коды простимулировали темпы вакцинации.

«Это факт, и его надо использовать. Понятно, что это принуждение к вакцинации, но у нас, по-моему, другого пути не осталось», — констатировал Тумусов.

Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Оперштаб разрабатывает законопроект о QR-кодах в магазинах и транспорте