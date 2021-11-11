Брянск, 11 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Летнюю эстраду у кинотеатра «Победа» в Бежицком районе восстановят в Брянске. На ремонт из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе администрации города.

Https://bga32.ru/ Ремонт кинотеатра «Победа» в Брянске

Основную часть Пушкинского парка, где расположен кинотеатр, отремонтировали в 2017 году. Сейчас рабочие заняты восстановлением летней эстрады, тротуарной плиткой вымостят площадку для зрителей и примыкающую пешеходную дорожку. Ремонт затронет и фасад здания кинотеатра, где расположен барельеф «Мир», выполненный в 1957 году в честь Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. После благоустройства территории на летней эстраде будут проводить концертные программы, выступления творческих коллективов и устраивать киносеансы под открытым небом.

Работы проводятся в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование».