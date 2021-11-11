Рига, , 14:14 — REGNUM Полное закрытие польско-белорусской границы в связи с массовым наплывом нелегальных эмигрантов может нанести больший вреда самому Евросоюзу, чем официальному Минску. Об этом латвийскому «Радио 4» заявил директор Института внешней политики Латвии и профессор Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс.

Граница (сс) CWitte

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Профессор считает в принципе такую меру эффективной и действенной: «Обсуждается и закрытие границы не только для мигрантов, но для всего: и для торговли, и для транзита. Это было бы довольно болезненно для Белоруссии».

Однако, добавляет он, это может нанести куда более серьезный вред самому Евросоюзу: «Потому что 10% потока транзита в Европу идет через белорусско-польскую границу. Здесь, наверное, можно поднять ставки: если уже надо закрывать, то закрывать. Но это может быть довольно болезненно для всех».

В случае такого запрета существенно пострадает транзит Евросоюза из Китая и России и в обратном направлении. Скорее всего, Брюссель не готов пойти на такие жертвы, убежден Спрудс. Как и вести предлагаемые санкции против крупнейших авиаперевовозчиков Европы — турецкой Turkish airlines и российского «Аэрофлота».

Поэтому, считает профессор, у Евросоюза на самом деле довольно ограниченный набор инструментов для решения нынешнего кризиса.