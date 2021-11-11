Йошкар-Ола, , 14:14 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 128 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 912 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 349 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 700 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончался один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2863 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 753 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1326 человек, из них у 1317 — пневмония, 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 109 пациентов, при этом госпитализированы 92 жителя Марий Эл.