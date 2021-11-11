Казань, 11 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд в Татарии ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра до 17 м/с. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба территориального управления Гидрометцентра.

Bookmix.ru Метель

В пятницу, 12 ноября прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью пройдет небольшой и умеренный снег. Также осадки в виде снега возможны днем. Ночью в отдельных районах республики ожидается кратковременная метель, гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывами сильный до 17 м/с, днем до 14 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит —1…—6 градусов, днем термометры покажут +1…—3 градуса. На дорогах местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, желтый уровень погодной опасности объявлен 12 ноября в Саратовской области.

Читайте также: В Саратовской области объявлено предупреждение о сильном ветре и гололедице

Читайте также: Названы самые снежные города России