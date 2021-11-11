Рига, , 14:13 — REGNUM В частном секторе Латвии после 15 декабря нынешнего года для работы потребуется ковид-сертификат. Как сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на предпринимателей и специалистов рынка труда, многие работодатели предпочтут пойти на нарушение требований.

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Так, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис считает, что не стоит ожидать массовых увольнений непривитых работников. У латвийских предприятий и так кадровый голод и они точно не захотят его усугублять, заявил он. При этом практика показывает, что бизнесменыделают очень многое для того, чтобы убедить сотрудников прививаться.

Инга Земдега-Грапе, председатель правления швейного предприятия Nemo, сообщила, что из 150 человек на ее предприятии невакцинированными остаются 6−7 работников.

«Мы никого не увольняем. При нашей ситуации какое отстранение? Варианта два: или человек работает, или он уходит на биржу труда. Никто без зарплаты, ожидая, что его потом допустят к работе, сидеть не собирается», — заявила Земдега-Грапе.

Председатель правления рыбоперерабатывающей компании Karavela Андрис Бите добавил, что главная задача на его предприятии — убедить работниковпрививаться. Если есть возможность перевести сотрудника в удаленный режим, его переводят на «удаленку».

«Увольнять, скорее всего, не будем. Я прогнозирую, что массовых увольнений нигде особенно не будет. Потому что надо здраво смотреть на ситуацию на рынке труда. Людей заменять некем, так что любой наш коллега важен», — отметил он.

Янис Херманис тоже уверен, что увольнение непривитого для многих коммерсантов — не выход, и они будут делать все возможное, чтобы до такого не дошло.