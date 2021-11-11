Иркутск, 11 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Объем изымаемого у браконьеров на Байкале омуля в 2021 году сократился втрое, — известил начальник отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов.

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«Незаконно добытого омуля в этом году было изъято в три раза меньше, [чем в 2020 году] — 506 кг. Предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба по этим 506 кг на 2 млн 849 тыс. Основные суммы проходят по уголовным материалам и будут взыскиваться по решениям суда» — заявил Александр Ежов.

По его оценке, уменьшению масштабов браконьерства способствуют частные рейды правоохранительных органов, а также кратное увеличение в 2018 году таксы для подсчета ущерба, который будет взыскан с браконьеров. За одного незаконно выловленного байкальского омуля теперь придется заплатить не 250 рублей, а до 3 тыс. 640 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года. Исключения действуют для учёных (в научных целях можно вылавливать 17 тонн омуля в год) и для коренных малочисленных народов (55 тонн в год). Но в период нереста вводится полный запрет на вылов омуля.

В апреле 2021 года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что запрет на вылов байкальского омуля уже дал положительный результат. Он рассчитывает на то, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение и существующая тенденция будет продолжена, омуль будет доступен для промышленного рыболовства.

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