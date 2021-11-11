Южно-Сахалинск, , 14:10 — REGNUM В Сахалинской области 152 библиотеки (96,2%) из 157 муниципальных библиотек имеют доступ к сети интернет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Сахалинской области в ответ на запрос информационного агентства.

Интернет

Доступ к интернету читателям предоставляется в 148 библиотеках. 87 библиотек (57,2%) из числа подключённых к сети муниципальных библиотек имеют широкополосный доступ к интернету.

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По информации министерства, из 117 клубных учреждений 24 (20,5%) не имеют подключения к сети интернет. Основной причиной, по которой сельские учреждения культуры не подключены к сети интернет, называется тот факт, что к населенным пунктам не проведён оптоволоконный кабель.