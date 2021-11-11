Уфа, 11 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. 12 уголовных дел были возбуждены по фактам незаконной охоты в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

Mehmet Karatay Марал

Сообщается, что в текущем году специалисты этого ведомства провели 2260 рейда, в рамках которых были проверены 2902 охотника.

«В основном нарушения касаются охоты без разрешения, а также нахождение в охотничьих угодьях в автотранспорте с расчехленным оружием», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира минэкологии региона Глеба Егорова.

Отмечается, что во время рейдов в текущем году было выявлена незаконная добыча восьми лосей, одного марала, который занесен в Красную книгу Башкирии, семи косуль, пяти кабанов, пяти лисиц.

«За причиненный ущерб охотничьим ресурсам виновным лицам предъявлены иски на сумму 2933 тысяч рублей, из которых в настоящее время взыскано 93%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в текущем году по фактам незаконной охоты было возбуждено 12 уголовных дел. В отношении 192 человек были возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе 170 человек оштрафовали на сумму 155 тысяч рублей (взыскано 89%), семь человек были лишены права осуществлять охоту.