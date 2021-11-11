Москва, , 14:06 — REGNUM Развитие высокоскоростных магистралей (ВМС) в России так и не получило впечатляющего импульса в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Высокоскоростная магистраль Mosgiprotrans.ru

«Колоссальный прорыв в этом направлении давно получили Китай, Испания, Япония, Италия, Германия и Франция. Скорость пассажирских поездов составляет порядка 350 км в час, новые технологии и высокоскоростные магистрали сделали города той же Западной Европы намного ближе друг к другу.

В имперской России железнодорожное сообщение стало впечатляющим драйвером роста экономики. Развивалась инфраструктура регионов, промышленная мощь регионов и население в них устойчиво росли. Современная Россия, на мой взгляд, теряет время.

Озадачиться внедрением новых амбициозных проектов ВСМ нужно было еще 20 лет назад, и начать масштабное внедрение проектов в формате государственно-частного партнерства.

Вместо скупки сотен миллиардов долларов и евро и пополнения до нереальных размеров кубышки ФНБ можно было запустить мощные и яркие проекты на Юге европейской части России, Урале, Средней Волге и, конечно, соединить скоростным путем Приморский край с западными рубежами России.

В этом случае Россия уже бы стала транспортно-логистической державой мира, соединившая производителей Азии с потребителями ЕС и других стран.

Сегодня успешно внедренные проекты ВСМ — это триггер успеха и престижа страны. Россия накопила колоссальные суммы денег и держит их в закромах.

России срочно нужно сменить свою «визитную карточку» в отрасли, стать инновационной и прорывной железнодорожной державой. Это придаст мощный импульс экономическому росту и престижу страны.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство России может отказаться от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Читайте также: От строительства ВСМ «Москва — Петербург» могут отказаться