Таллин, , 14:05 — REGNUM В рамках предстоящего полного отключения Эстонии от российской электросети в стране проводятся масштабные работы по обновлению высоковольтных линий. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+ в своем репортаже.

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Модернизации линий ЛЭП пройдет на всем их протяжении от границы с Россией в Ида-Вирумааа (северо-восток) до южной границы с Латвией. В рамках реконструкции высоковольтной линии напряжением 330 кВ от Балтийской электростанции в Нарве до Тарту на новых мачтах высотой от 24 до 45 метров будут установлены также и воздушные линии напряжением 110 кВ, которые в настоящее время расположены на отдельных мачтах. Благодаря этому в Эстонии будет освобождено 1300 гектаров. Всего будет демонтировано почти двести километров линий.

Подчеркивается, что работы не вызовут перебоев в подаче электроэнергии, так как энергосистема Эстонии построена на принципе дублирования. «Если мы работаем с одной стороны, мощность гарантирована с другой. Прерываний потребитель не заметит», — объяснил менеджер проектов ГАО Elering Мартен Райдма.

Эстония должна быть готова полностью отключиться от российской энергосети и присоединиться к сети ЕС к концу 2025 года. Переход обойдется странам Прибалтики и Польши в 1,6 млрд евро. Однако львиную долю расходов (75%) взял на себя Евросоюз.