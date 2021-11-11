Ижевск, 11 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Предварительная причина пожара, который произошел накануне вечером в производственном здании предприятия по деревообработке в селе Чур Якшур-Бодьинского района могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Цитата из х/ф «Завещание профессора Доуэля». Реж. Леонид Менакер. 1984. СССР Пожар

«Предварительная причина пожара: недостаток конструкции изготовления электрооборудования электрощитка (короткое замыкание) на одном из станков предприятия», — говорится в сообщении.

Возникшее около 19:20 возгорание удалось полностью ликвидировать только к 1:50 по местному времени.

ИА REGNUM напоминает, к прибытию на место пожара сотрудников МЧС горели два здания ангара и склад. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В ликвидации принимали участие подразделения противопожарной службы ПСЧ-43 села Якшур-Бодья, дополнительно прибыли Специализированная пожарно-спасательная часть, ПСЧ-1 и ПСЧ-2 Ижевска, а также Служба пожаротушения и оперативная группа регионального управления МЧС. Помогали тушить возгорание работники деревообрабатывающего предприятия и добровольная пожарная дружина села Чур. Пожар был локализован на площади 1,1 тыс. кв. метров. Пострадавших не было.