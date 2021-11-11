Магас, 11 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Из Ингушского аэропорта Магас в скором времени начнут выполняться авирейсы в три российских города — Самару, Сочи и Тюмень. Старт перелетам будет дан уже в первой половине 2022 года, сообщили 11 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

(сс) skeeze Самолет

Так, с 1 апреля появится в расписании аэропорта авиарейс в Тюмень. Он станет еженедельным. А спустя месяц дважды в неделю начнут летать самолеты в Самару. Сообщение с курортным городом Сочи начнется с началом летнего сезона.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, эти рейсы должны были быть запущены еще раньше, переговоры о них велись в 2019 году, однако процесс затормозила пандемия коронавируса.

В марте 2020 года руководство аэропорта имени Героя России Суламбека Осканова заявляло о планах запуска авиарейсов в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень и Астрахань.

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