Ньон, Швейцария, 11 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. На матч сборных Хорватии и России по футболу назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным рефери назначен Деннис Хиглер. За систему видеоповторов VAR будут отвечать Пол ван Букел и Клай Руперти.

Матч Хорватия — Россия в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 состоится 14 ноября в Сплите.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на матч сборных России и Кипра, который пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге, назначена польская бригада арбитров.

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