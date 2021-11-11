Вашингтон, 11 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Бремя поддержки Украины для американцев будет становиться с каждым днём всё тяжелее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 ноября, комментируя сообщения о подписании хартии о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Как сообщалось ранее, документ был подписан 10 ноября. В нем сказано, что США намерены сохранять санкции против России «до восстановления территориальной целостности Украины», а также оказывать Киеву поддержку.

« Подписав с Украиной документ о двустороннем стратегическом партнёрстве, демократическая администрация США плотно заангажировалась не только на поставки вооружений, но и на более широкую помощь этой быстро деградирующей стране. Бремя поддержки Украины для американцев пока не очень тяжёлое, но теперь оно будет становиться с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. «Стратегический партнёр» — это ведь своего рода «бренд», тут тоже, как в торговле, по марке узнают производителя.

Производитель современной летящей в пропасть Украины — США. Не только США, конечно: Германия и Франция тоже руку приложили, тоже несут ответственность за происходящее, но теперь, после подписания так называемой «хартии», США — в первую очередь. Разделить эту ответственность с другими членами НАТО, впихнув Украину в этот блок, Вашингтону не удастся.

Между тем реальность Украины известна — и социально-экономическая, и политическая. Этот груз для США мы должны делать как можно более тяжёлым и в прямом смысле, создавая потребность в возрастающей финансово-экономической помощи, и в имиджевом плане.