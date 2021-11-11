Скопье, 11 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Голосование по вотуму недоверия правительству в парламенте Северной Македонии, назначенное на 11 ноября, не состоялось.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Конфуз

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, депутаты, поддерживающие правящую коалицию, не явились в зал заседания, желая испытать новое большинство на способность набрать кворум. Ранее оппозиция опубликовала список из 61 депутата, который должен был проголосовать за смену правительства (всего депутатов 120).

Но один из депутатов, ранее поставивших подпись в поддержку свержения правительства, Кастриот Реджепи, не явился в парламент и отключил оба мобильных телефона. Через час он заявил в социальных сетях, что «стране не нужен новый кризис», и что его партия, Движение Беса, стремится в первую очередь к евроинтеграции Северной Македонии. Если же правительство получит вотум недоверия, страна лишится шанса получить одобрение начала переговоров о расширении этой осенью.

По словам Реджепи, нелегкое решение стать перебежчиком он принял в результате общения с представителями США и ЕС, обещавшими Северной Македонии высокие шансы начать переговоры с ЕС в этом году.