Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Автомобилист из Екатеринбурга отказался удалить с автомобиля тонировку. Из-за чего и попал за решетку, сообщает пресс-служба областного суда.

Тонировка



В сентябре 2021 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что светопропускаемость его стекол значительно меньше нормы. Вместо положенных 70% она составила 20 и 12 процентов. Водителю выдали требование о том, что он должен либо удалить пленку, либо перестать ездить на данном автомобиле.

Предписание автоинспекторов автомобилист так и не исполнил. Сотрудники ГИБДД вновь остановили его в следующем месяце. В этот раз был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил автомобилисту наказание в виде ареста на 10 суток.