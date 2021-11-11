Москва, , 13:57 — REGNUM В Европе растут цены на газ. Показатели пошли вверх после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» в ответ на расширение санкций ЕС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, согласно данным биржи ICE, на торгах 11 ноября цена газа в Европе поднималась почти на 2%.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9% — до $847 за 1 тыс. куб. м, или €71,4 за МВт·ч. Затем после небольшого всплеска стоимость газа вернулась к отметке в $836 за 1 тыс. куб. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идёт по газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление он сделал в ответ на угрозы со стороын Польши закрыть границу из-за миграционного кризиса.