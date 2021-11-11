Тамбов, , 13:57 — REGNUM В Тамбовской области 11 ноября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области был зарегистрирован 50 тыс. 651 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 865 пациентов, в том числе 303 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1216 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.