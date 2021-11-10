Бирмингем, Великобритания, 11 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Biser Todorov Стивен Джеррард

«Астон Вилла» рада объявить о назначении Стивена Джеррарда главным тренером», — говорится в сообщении.

Напомним, Джеррард с 2018 года был главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс». Под его руководством команда стала чемпионом Шотландии в сезоне 2020/21.