Стокгольм, , 13:58 — REGNUM Согласно обновленной статистике Государственной службы занятости Швеции, в октябре уровень безработицы в стране упал до 7,3% по сравнению с 8,8% за тот же месяц 2020 года. Это означает, что доля безработных сейчас на том же уровне, что и в феврале 2020 года, незадолго до того, как разразилась пандемия коронавируса. Об этом 11 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

«Мы наблюдаем восстановление с лета 2020 года. Ограничения были сняты осенью, и рынок труда снова пришел в движение, а спрос на рабочую силу был очень высоким», — заявила в комментарии SVT аналитик ведомства Сандра Оффессон.

Даже в отношении длительно безработных, то есть тех, кто был безработным более двенадцати месяцев, Государственная служба занятости видит улучшение ситуации. Октябрь был третьим месяцем подряд, когда это число немного снизилось. Сейчас длительной безработицей в Швеции затронуты 184 000 человек.