Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За последние 10 лет в Сахалинской области сокращено 15 муниципальных библиотек. Из них 10 в сельских населённых пунктах, 5 — в городах и посёлках городского типа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Сахалинской области в ответ на запрос агентства.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 В библиотеке

Основной причиной сокращения сети муниципальных библиотек называется ликвидация населённых пунктов.

По данным министерства, в 2011 году население области обслуживали три областные и 172 муниципальные библиотеки, в том числе 111 библиотек оказывали информационно-библиотечные услуги сельским жителям, 43 — городским и 18 специализированных библиотек — детям. На 1 ноября 2021 года в островном регионе функционировали 160 библиотек, из них три — областные и 157 — муниципальных. 38 библиотек оказывают информационно-библиотечные услуги городскому населению области, 101 библиотека — сельским жителям, 18 — детям.

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Кроме того, в регионе в 2011 году работало 133 культурно-досуговых учреждения, а в 2020 году уже 117 клубов обеспечивали население услугами в сфере досуга во всех муниципальных образованиях Сахалинской области.

В пресс-службе подчеркнули, что денежные средства на строительство и модернизацию домов культуры и клубов в сельской местности выделяются ежегодно.