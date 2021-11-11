Стокгольм, , 13:59 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции должно отказаться от своих рекомендаций, которые заключаются в том, что количество проведенных тестов на COVID-19 должно уменьшится в целях экономии ресурсов и средст. Об этом 10 ноября в эфире телеканала заявил профессор Каролинского университета (Стокгольм) Ян Альберт.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я не думаю, что вам следовало изменять порядок тестирования», — полагает Альберт.

Несколько европейских стран, пишут журналисты, в настоящее время сообщают о рекордно высоких уровнях распространениях коронавируса, в том числе соседние со Швецией Норвегия и Дания, где от COVID-19 привиты уже многие.

«Это вызывает опасения, и я понимаю, что люди с беспокойством смотрят на страны, в которых наблюдается очень быстрый рост», — прокомментировал профессор.

По его словам, тот факт, что всплеска коронавируса в Швеции сейчас не наблюдается, может объясняться временным лагом в несколько недель.

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