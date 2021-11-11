Махачкала, , 14:32 — REGNUM В Дагестане к 10 ноября привились от коронавируса всего лишь 38% от запланированного контингента. При этом в последние две недели в регионе отмечается существенный рост числа желающих привиться. Такие данные привел региональный минздрав на своей официальной странице в Instagram.

Вакцинация Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«В Дагестане от COVID-19 вакцинировано 38% от подлежащего контингента. К подлежащему вакцинации контингенту относится 80% взрослого населения республики — а это 1 800 543 дагестанцев. <…> По информации из единого федерального регистра вакцинированных от COVID-19 в Дагестане от коронавируса привились 594 465 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что почти 60% привитых — граждане старше 60 лет.

Для проведения вакцинации в республике созданы все условия: развернуты 87 стационарных и 59 мобильных прививочных пунктов, имеется достаточный запас вакцины. Всего за все время вакцинации в Дагестан поступило более 815 тыс. доз препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Читайте также: В Дагестане сделан рывок по темпам вакцинации от COVID-19