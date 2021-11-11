Тюмень, 11 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Тюмени и Сургуте (ХМАО) требуются скульпторы-монтажники на строительство ледовых городков. Об этом сообщается на одном из популярных сайтов объявлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Изготовление ледовой скульптуры

В Тюмени скульпторам-монтажникам предлагают 240 тыс. в месяц, в Сургуте — 250 тыс. рублей. Причём оговариваются командировки в другие города, и сезонность работы — ноябрь-декабрь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в разгаре подготовка к новогодним празднествам. Утверждена концепция оформления города под общим названием «Сказочный лес», на Цветном бульваре устанавливается светомузыкальная ёлка.