Ижевск, 11 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. По итогам проверки исполнения администрацией Ижевска законодательства о безопасности дорожного движения и о благоустройстве, прокуратура Индустриального района выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии.

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Проверка была начата после получения обращений граждан. Установлено, что в нарушение требований закона освещение не организовано на улице Владивостокская, в сквере около Центра общественного здоровья между улицей Удмуртской и площадью 50-летия Октября («Аллея счастья»).

Прокуратура района направила в суд исковые заявления, которые были рассмотрены, удовлетворены и вступили в силу. Суд обязал мэрию организовать освещение улиц по указанным адресам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября было установлено, что в 11 муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, подведомственных мэрии, руководители устроили на работу своих родственников или супругов, что привело к возникновению возможности конфликта интересов. При этом в городскую администрацию никто из чиновников о данном факте не сообщил.

Должностные лица мэрии Ижевска, ответственные за профилактику коррупционных нарушений, также оставили эти обстоятельства без внимания.

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