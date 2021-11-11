Минск, 11 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов на белорусской территории у границы с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт. Об этом 11 ноября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Шилов Иван Лукашенко

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"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды — это вояки. И когда они (польская сторона. — прим. президентской пресс-службы) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация — и военный конфликт», — поведал Лукашенко.

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«Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — добавил он.

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«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Белоруссии, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо — Прибалтика, Польша и Украина — должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное, они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят», — сообщил Лукашенко.

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«Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», — подчеркнул Лукашенко.