Москва, 11 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Нововведения Минюста РФ в «водительские» статьи в КоАП, конечно, нужно поддержать. Предложения ведомства никого не удивило: вопрос не только созрел — он перезрел. То, что делается сейчас, надо было сделать 10 лет назад, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

Hans Водитель

«Затягивание произошло потому, что власти не хотели злить автомобилистов, составляющих существенную часть электората. Сейчас они дождались момента, когда наиболее адекватная часть водителей после знаковых ДТП с обилием жертв готова поддержать предлагаемые меры.

Стоит обратить внимание, основная часть мер направлена против «системных» нарушений правил. В любом законодательстве рецидив — это повод для резкого ужесточения наказания.

Если человек повторно и в последующем идет на совершение проступка, значит, он не исправился и представляет угрозу для общества.

Единственное, что вызывает серьезные опасения — временное лишение прав до решения суда за грубые нарушения ПДД. Слишком широкое окно для «трактовки» дано автоинспекции, что вызовет злоупотребления.

Закон в данном случае имеет понятный посыл: нарушил — подумай о последствиях. Для тех, кто нарушил Правила дорожного движения (ПДД) незначительно, оставлена возможность замены штрафа предупреждением.

Это позитивный момент, штрафная нагрузка на людей снизится, а компетентные органы будут разгружены от бесконечного и нескончаемого рассмотрения административных правонарушений.

Скорее всего, власти и дальше будут «затягивать гайки» в законодательстве. Сейчас просто идет оценка реакции заинтересованной части общества на новые штрафы для водителей. Переработка будет проведена еще не раз», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в обновлённый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдут несколько новых штрафов для водителей.

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