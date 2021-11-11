Саратов, 11 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Саратовской области на предстоящие сутки. Соответствующее предупреждение 11 ноября опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.

Указатель ветра

Во второй половине дня 11 ноября, а также ночью и днем 12 ноября в Саратовской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. Местами на региональных дорогах вероятна гололедица.

По данным метеослужб, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит —1…—6 градусов. Днем возможны небольшие осадки в виде снега и мороси. Максимальная температура воздуха составит около +5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане сильный ветер с отдельными порывами до 28 м/сек вызвал технологические нарушения в электросетях.

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