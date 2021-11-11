Москва, 11 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В России планируется создать единую государственную информационную систему социального обеспечения, способную рассчитывать размер выплат в автоматическом режиме. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он пояснил, что система предоставления различных выплат и льгот обширная, поэтому разобраться в ней бывает непросто и некоторые жители страны не знают о поддержке, которую могут получить от государства.

По словам Мишустина, в России создана единая государственная информационная система социального обеспечения, которая позволит решить эти вопросы.

«После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации», — пояснил глава правительства.

Сведения в систему будут поступать из ФНС, МВД и Росреестра, что позволит тщательно рассчитывать средний доход каждого члена семьи. Система позволит сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, а также персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами.