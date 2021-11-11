Сербия, 11 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Специальный представитель бывшего президента США Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл разочарован невыполнением Вашингтонского соглашения, подписанного в сентябре 2020 года. Об этом Гренелл заявил 11 ноября на КПП Мердаре, на административной линии между Косово и центральной Сербией.

Gage Skidmore Ричард Гренелл

По словам Гренелла, это «не политическое, а экономическое соглашение должно было в первую очередь обеспечить молодым людям хорошую работу» и остановить экономическую миграцию в этом регионе.

«В регионе существует идея о продолжающемся конфликте, и я не уверен, знаете ли вы, что это значит. Многие на Западе верят, что здесь все еще идут столкновения, и поэтому бизнес сюда не приходит», — процитировал телеканал РТС слова Гренелла.

Он отметил, что Вашингтонское соглашение должно было открыть возможность для возобновления воздушного сообщения между Белградом и Приштиной, для открытия железнодорожного сообщения, устранения границ и свободного потока товаров. Гренелл считает, что это привлекло бы многих американских и других западных инвесторов, и в регионе появились бы новые рабочие места.

Гренелл подчеркнул, что он уже не работает на американское правительство, и что в Сербию он приехал с частным визитом, потому что его, так же, как и многих других американцев, «приводит во фрустрацию неприменение Вашингтонского соглашения».

Напомним, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа представители Белграда и Приштины подписали документ под названием «Вашингтонское соглашение». Многие пункты этого соглашения касались участия американского капитала в ряде энергетических и инфраструктурных проектов в Косово и центральной Сербии.