Волгоград, 11 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На 70% выполнен план по вакцинации населения от COVID-19 в Волгоградской области. Прививки сделали 1,15 млн жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В общей сложности в Волгоградской области вакцинацию прошли 80,5 тысячи медработников, почти 95 тысяч специалистов сферы образования и более 358 тысяч представителей профессий из других групп риска. Среди жителей старше 60 лет прививки сделали 314 тысяч человек, ещё 183 тысячи вакцин получили граждане с хроническими заболеваниями.

В Волгоградской области работают 63 прививочных пункта на базе поликлиник и больниц, развёрнуты мобильные пункты в 10 торговых центрах Волгограда и Волжского, а также в интерактивном музее «Россия — моя история».