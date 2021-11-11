Уфа, 11 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Фальсифицированная молочная продукция была выявлена в интернате для умственно отсталых детей в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Agro2b.ru Сливочное масло

Сообщается, что во время проведения плановой проверки Серафимовского детского дома — интерната для умственно отсталых детей было изъято из оборота фальсифицированное масло производства ООО Торговый дом «Любимо».

Эксперты установили, что масло сливочное крестьянское с массовой долей жира 72,5% не соответствует требованиям нормативных документов.

«В образцах отсутствуют жирные кислоты, присущие для молочных жиров, такие как: масляная, каприловая, капроновая. Исследованная продукция не является сливочным маслом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данная продукция была изъята из оборота, специалисты приняли меры к ее утилизации.