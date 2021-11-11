Подгорица, , 13:43 — REGNUM В рамках профилактики сезонного гриппа и в Черногории в 2021 году будет проведена вакцинация категорий населения, подверженных повышенному риску заболевания и осложнений вирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Грипп Ponchikov.net

Государственный поставщик лекарств Montefarm начал распространение вакцины против сезонного гриппа во все медицинские центры Черногории.

Медицинские центры проинформируют граждан о порядке, то есть месте и времени проведения вакцинации против гриппа в муниципалитетах, за которые они несут ответственность.