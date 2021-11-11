Элиста, 11 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков утвердил Антона Рубанова в должности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. Соответствующий указ подписан 11 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Антон Рубанов окончил Военный инженерно-технический университет Санкт-Петербурга и Пятигорский государственный технологический университет по по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До назначения он являлся представителем Федерального центра строительного контроля («РосСтройКонтроль») по Республике Калмыкия.

ИА REGNUM сообщало, что в августе 2021 года с поста министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики был уволен Виктор Джанжиев.