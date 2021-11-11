Симферополь, , 13:41 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил решить проблему переполненного общественного транспорта. Поручение он дал 11 ноября на совещании по реализации инфраструктурных проектов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Утром переполнены автобусы, проблему нужно решить с общественным транспортом», — сказал глава Крыма.

Сергей Аксёнов предложил своим подчиненным поездить на общественном транспорте.

«Большие руководители не хотят опускаться до поездок в общественном транспорте. Человек, который не занимается этим вопросом, точнее не пользуется общественным транспортом, не примет управленческого решения», — сказал глава Крыма и пригрозил увольнениями тем чиновникам, которые не будут периодически пользоваться общественным транспортом.

Отметим, в октябре Аксёнов раскритиковал работу администрации Симферополя в сфере общественного транспорта — тогда отмечалось, что в часы пик утром и вечером автобусы идут переполненные.