Симферополь, 11 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил решить проблему переполненного общественного транспорта. Поручение он дал 11 ноября на совещании по реализации инфраструктурных проектов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Утром переполнены автобусы, проблему нужно решить с общественным транспортом», — сказал глава Крыма.

Сергей Аксёнов предложил своим подчиненным поездить на общественном транспорте.

«Большие руководители не хотят опускаться до поездок в общественном транспорте. Человек, который не занимается этим вопросом, точнее не пользуется общественным транспортом, не примет управленческого решения», — сказал глава Крыма и пригрозил увольнениями тем чиновникам, которые не будут периодически пользоваться общественным транспортом.

Отметим, в октябре Аксёнов раскритиковал работу администрации Симферополя в сфере общественного транспорта — тогда отмечалось, что в часы пик утром и вечером автобусы идут переполненные.