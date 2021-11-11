Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Находящийся в тюремной больнице в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в «отменной физической форме». Об этом 11 ноября заявил на пресс-конференции министр юстиции республики Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Он представил общественности видео с камер наблюдения тюрьмы, куда перевели экс-президента 8 ноября. В ролике показано, как Саакашвили доставляли из машины скорой помощи в больничную палату для заключенных.

На представленных кадрах экс-президент оказывает активное сопротивление. Сотрудникам тюрьмы пришлось весь путь нести его, держа за руки и за ноги. При этом Саакашвили, если получалось наносил удары охранникам. В палате он вёл себя агрессивно, кричал на персонал и разбил прибор, стоявший возле кровати.

Из-за сопротивления бывшего грузинского лидера часть его верхней одежды слезла. Видно, что он на 39-й день голодовки выглядел достаточно упитанным.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в частную. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.

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